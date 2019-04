Keita Balde ha cambiato agente affidandosi a Pastorello, vanta una corsia preferenziale nei rapporti con il Monaco e ha ottimi rapporti con l’Inter

Cambio di procuratore per Keita Balde. L’attaccante dell’Inter, classe ’95, è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 34 milioni di euro. I nerazzurri, che dovranno anche riscattare Matteo Politano dal Sassuolo per 20 milioni, riflettono sul futuro dei due esterni. Il riscatto dell’italiano appare scontato, più complicato invece il discorso che riguarda l’ex Lazio. Il nuovo procuratore però è Federico Pastorello (ha lasciato il suo vecchio agente Calenda) che vanta una corsia preferenziale nei rapporti con il Monaco. È infatti già partita la volata per il riscatto.

L’Inter ha giù versato 5 milioni per il prestito di Keita, deve versarne altri 34 per confermarlo. Il giocatore, secondo Tuttosport, ha convinto i nerazzurri che però non possono permettersi un riscatto a una cifra simile. L’ultima idea è quella di girare alcuni calciatori al Monaco per abbassare l’esborso economico. L’Inter vuole abbattere quella cifra e l’unica strada percorribile sembra quella di ricorrere alle contropartite e toccherà a Pastorello, agente anche di Candreva, trovare la giusta soluzione. Al Monaco potrebbero finire Miranda e anche Karamoh, ora in prestito al Bordeaux, sempre in Ligue 1.