Dov’è finito il vero Perisic? L’Inter si interroga ma ora Keita mette la freccia

L’Inter ritrova Keita ma ‘perde’ Perisic. Sarà staffetta anche nella prossima stagione? Le ultimissime notizie

Dov’è finito IvanPerisic? Le dichiarazioni dell’esterno croato hanno fatto sobbalzare i tifosi nerazzurri dalla sedia («Amo la Premier League, i tifosi capiranno») ma sono soprattutto le prestazioni del calciatore croato a far storcere il naso ai tifosi dell’Inter. Lo scorso anno, al 4 dicembre (senza Champions), Ivan aveva giocato tutte e 15 le gare di campionato dell’Inter, senza mai essere sostituito, e aveva messo insieme 7 gol e 6 assist, poi calò in inverno e sbocciò nuovamente in primavera con 4 reti e 5 assist nelle ultime 10 giornate. Quest’anno il rendimento è nettamente calato: quest’anno 13 presenze in campionato, 2 gol e 2 assist.

Il Mondiale, probabilmente, sta condizionando pesantemente il rendimento del giocatore: la Croazia è arrivata in finale e Perisic sta pagando la grande avventura estiva a livello fisico e mentale. I nerazzurri però si possono consolare con il ‘ritrovato’ Keita. Il senegalese classe ’95 è arrivato in prestito con riscatto a 34 milioni e ha segnato 3 gol nelle ultime 2 gare di campionato. Da oggetto misterioso a possibile colpo per il futuro, magari a possibile sostituto di Perisic. Ivan potrebbe essere ceduto in Premier e l’Inter potrebbe puntare proprio sull’ex Lazio e Monaco per rimpiazzarlo.