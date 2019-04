Milan-Lazio: ecco le decisioni del Giudice Sportivo. Nessuna sanzione per Kessié-Bakayoko per il caso maglia Acerbi

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo: nessun provvedimento per il duo Kessié–Bakayoko in merito al gesto dello ‘sfottò’ ad Acerbi in Milan–Lazio. Ci sono in arrivo però delle novità per i due calciatori rossoneri. Il Giudice Sportivo non ha adottato provvedimenti ma ha passato la palla alla Procura Federale che aprirà un’indagine e potrà utilizzare la prova tv nei confronti dei due calciatori.

Kessié però è stato multato di 10mila euro insieme a Leiva, Musacchio, Luiz Felipe, Patric e Bertolacci per la rissa nata dopo il fischio finale della gara giocata sabato sera a San Siro. Ammenda anche per Simone Inzaghi e inibizione fino al 30 aprile per Igli Tare. Mano ‘leggera’ dunque del Giudice Sportivo: nessuna squalifica per i calciatori di Milan e Lazio.