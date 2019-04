Kessiè e Bakayoko irridono Acerbi: arriva la risposta del difensore e di Immobile… – FOTO

I due centrocampisti rossoneri tornano sulla questione Acerbi, mostrando la maglia del difensore sotto la curva ed alimentando le polemiche

«Nei singoli non c’è paragone tra Milan e Lazio». Sono state queste le parole di Acerbi nei giorni scorsi che hanno fatto discutere ed indispettito i milanisti. «Ci vediamo sabato», la risposta con un tweet di Bakayoko che ha raccolto la sfida ed alimentato le polemiche. Al termine della gara vinta dal Milan contro la Lazio, l’ambiente è diventato ancora più caldo con la rissa subito dopo il fischio finale. Oltre a questa c’è stato anche uno sfottò che non è passato inosservati. I giocatori rossoneri, come è solito fare, sono andati a festeggiare sotto la curva. Proprio in quel momento però Bakayoko e Kessiè hanno mostrato la maglia di Acerbi facendo ancora riferimento a quella frase che non è stata dunque dimenticata. Puntuale la risposta del difensore, che con un tweet ha espresso la sua amarezza su quanto accaduto:

Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza.#Acerbi #Ace #CMonEagles pic.twitter.com/hgZwt12py6 — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) April 13, 2019

Anche Ciro Immobile nel frattempo si è fatto sentire, prendendo le difese del compagno di squadra. In un commento l’attaccante ha scritto: «Due piccoli “uomini” che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita…sei un grande leone, non ci pensare».

La polemica dunque non si placa e tutti adesso cominciano a dire la propria.