Navas medita l’addio: prossimo partente in casa Real?

Il numero uno costaricano ha manifestato il suo disappunto per il trattamento riservatogli dal nuovo tecnico Solari

L’arrivo di Thibaut Courtois al Real Madrid ha gradualmente portato via spazio a Keylor Navas dall’undici titolare. Dopo aver contribuito in maniera anche molto significativa a portare a Madrid le ultime tre Champions League, il portiere costaricano ha manifestato tutto il suo disappunto per il trattamento riservatogli dal nuovo tecnico Solari, che lo ha messo sempre più ai margini del progetto blancos preferendogli costantemente il belga tanto in Liga quanto in coppa.

Il mal di pancia di Navas può risultare molto interessante in ottica calciomercato, con l’estremo difensore che potrebbe cominciare a guardarsi intorno per nuove stimolanti avventure. Nel caso, la lista di pretendenti è molto ampia. Anche la Juventussta monitorando il portiere e potrebbe cogliere al volo l’occasione per portarlo a Torino. Il portiere, che in un’intervista al Chiringuito ha avuto modo di sfogarsi per la spiacevole situazione in cui si trova, potrebbe così riabbracciare il suo compagno Cristiano Ronaldo.