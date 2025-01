Kings League, i grandi numeri della competizione. Un risultato che sfiora le 100 milioni di visualizzazioni

Kings League World Cup Nations, ecco i numeri che la competizione ha regalato in questi giorni tra visualizzazioni. Le statistiche dettagliate sul torneo

La Kings League in Italia ha portato numeri spettacolari nonostante gli azzurri di Blur non siano riusciti a ripetere la cavalcata fatta in Messico. Tuttavia, magra consolazione, ci sono i numeri che ha portato la competizione in questi giorni (assai spettacolari).

I numeri della Kings League World Cup sono abbastanza evidenti: 75 milioni di visualizzazioni totali, una media di 10 milioni di visualizzazioni per match day dove addirittura il tetto toccava le 40 milioni di spettatori.