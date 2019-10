Klopp, sospiro di sollievo: «Lezione che ci servirà» – VIDEO

Mister Klopp commenta la gara del Liverpool che ha battuto per 4-3 il Salisburgo

Gara pazza a Liverpool tra gli inglesi e gli austriaci del Salisburgo. Il match è terminato con la vittoria dei Reds per 4-3. Dopo la gara mister Klopp ha commentato il risultato in conferenza stampa.

«Questa sera per noi è stata una lezione molto importante ma preferisco di gran lunga averla imparata durante la gara piuttosto che dopo. Se avessimo perso 4-3 sarebbe stata comunque una lezione ma alla fine abbiamo vinto 4-3 e portato a casa i 3 punti. Tante cose da imparare ma tutto sommato alla fine posso essere soddisfatto. L’abbiamo resa più intensa del necessario ma dal punto di vista del risultato l’abbiamo risolta. Tre punti nel girone, i giochi sono aperti. Adesso riposiamoci e poi affrontiamo il Leicester. E’ stata una gara tutt’altro che perfetta ma è stata una gara da Liverpool, molto eccitante. Dopo il fischio finale ha pensato di essere arrabbiato ma poi ho capito di non esserlo. Quindi perchè dovrei far finta di essere arrabbiato? Rispetto la prestazione degli avversari, ho visto cose molto buone da parte nostra, faremo meglio».