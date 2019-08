Klopp: «Mercato? Nessuno che faccia al caso nostro»

Il Liverpool campione d’Europa non ha fatto un gran mercato. Le parole di Jurgen Klopp sulle mancate operazioni

Jurgen Klopp, alla vigilia della prima sfida di campionato contro il Norwich, parla del mercato del suo Liverpool. Le parole dell’allenatore.

«A parte i lungodegenti, tutti sono a disposizione. Mercato? Abbiamo valutato le opzioni ma se non facciamo operazioni è perché non ci sono opzioni che fanno al caso nostro. Non faremo acquisti tanto per comprare. Non ha senso» ha dichiarato il tecnico tedesco.