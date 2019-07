Klopp: «Sfida vera con il Barcellona, ma ci penserò più avanti»

Trionfo del Liverpool contro il Porto. Klopp: «Con il Barcellona sarà una grande partita»

Tutto facile per il Liverpool di Klopp che passa agevolmente il turno contro il Porto e si prepara a sfidare il Barcellona. Il tecnico però si gode la serata e pensa anche agli altri obiettivi stagionali: «Essere per la seconda volta in semifinale è qualcosa di pazzesco, quella contro il Barcellona sarà una grande partita, una sfida vera. Oggi abbiamo avuto le nostre occasioni per colpire e lo abbiamo fatto. E avevamo bisogno di un grande Alisson. Nella ripresa il Porto è calato e per noi è stato più semplice controllare la gara: era preventivatile, ecco perché ho inserito dopo Firmino e Henderson. Messi? Grazie a Dio non devo pensarci stasera. Prima della sfida contro i blaugrana abbiamo altri risultati da raggiungere».