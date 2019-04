Roma, Kluivert può già dire addio: Manchester United alla finestra

Kluivert sta considerando di lasciare la Roma per rilanciare la sua carriera: il Manchester United potrebbe essere la destinazione

L’esperienza di Justin Kluivert con la maglia giallorossa potrebbe essere già agli sgoccioli. Arrivato in estate dall’Ajax come vero e proprio colpo di mercato, l’olandese classe 1999 ha fatto molta fatica ad ambientarsi in Serie A. Le poche volte che è stato chiamato in causa, è stato autore di prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative.

Per tentare di rilanciare la propria carriera, Kluivert starebbe considerando di lasciare la Roma per tentare una nuova avventura. Secondo quanto riporta fichajes.net, il Manchester United sarebbe la squadra maggiormente interessata all’acquisto del giocatore, sebbene i Red Devils non siano disposti a fare follie economiche per lui. Le prossime settimane saranno decisive per capire il destino del giovane talento.