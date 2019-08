Koeman su De Ligt: «Se ad ottobre la situazione non cambia…»

Koeman duro su De Ligt: ecco le parole del ct della nazionale olandese sul difensore della Juventus

Ronald Koeman è preoccupato per la situazione di De Ligt, in panca alla prima con la Juventus. Ecco le sue parole a Studio Voetbal: «Presumo che presto giocherà. Se però anche ad ottobre la cosa non cambia, allora cominci a pensare che il tuo difensore non ha ritmo di gioco».

«Io ho parlato con Matthijs 2 settimane fa, forse ci vorrà più tempo del previsto. Ma naturalmente non posso aspettare a lungo».