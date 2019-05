Kolarov su De Rossi: «Venivo dalla Lazio, mi ha accolto benissimo». Così il terzino serbo sull’addio del capitano giallorosso

«Campione in mezzo al campo, l’ho vissuto come avversario prima e da compagno poi, abbiamo lo stesso procuratore ed è un grande campione. Con lui in campo siamo tranquilli perché sappiamo che c’è sempre, lui è molto intelligente e quando gioca io sono tranquillo. Ha vinto il campionato del Mondo, ha tirato il rigore in finale e come lui ce ne sono pochi. Ha una grande personalità come pochi. Nonostante venissi dalla Lazio, lui mi ha accolto benissimo e sin dal primo giorno è andata bene, sicuramente rimarrà un pezzo importante della mia vita».

Con queste parole Aleksandar Kolarov ha voluto omaggiare Daniele De Rossi a ROMA TV.