Kompany annuncia: «Farò il giocatore-allenatore all’Anderlecht»

Dopo il comunicato ufficiale del Manchester City, è arrivato anche quello di Vincent Kompany che svela il suo futuro

«Ho immaginato questo momento innumerevoli volte e ancora non mi sembra reale. Il Manchester City mi ha dato tutto e ho provato a restituire il più possibile. Ora per me è giunto il momento di andare». Con queste parole Vincent Kompany si è congedato dalla sua squadra e dalla sua gente.

Nella seconda parte della lunga lettera il capitano del Manchester City ha annunciato che andrà a fare il giocatore-allenatore all’Anderlecht, in Belgio.