Napoli, è fatta: preso Kouamé, scambio dei contratti in corso

Quasi ufficiale l’acquisto da parte del Napoli del giovane attaccante del Genoa Kouamé: il giocatore dovrebbe rimanere in prestito in rossoblu fino a fine stagione

Il Napoli ha concluso il suo primo acquisto della sessione di mercato di gennaio anche se, con ogni probabilità, sarà effettivo soltanto a partire dalla prossima stagione: questione di dettagli ormai per la fumata bianca ufficiale dell’affare che dovrebbe portare in azzurro il promettente attaccante del Genoa Christian Kouamé. Dopo la conferma di entrambi i club circa lo stato avanzato dell’affare, nelle ultime ore ci sarebbe stata la stesura definitiva dei contratti: il giovane ivoriano, classe 1997, passerà immediatamente a titolo definitivo al Napoli che poi, in prestito, lo girerà di nuovo al Grifone fino al termine della stagione.

In queste ore starebbe avvenendo lo scambio delle bozze anche per quel che riguarda il contratto del ragazzo: da sistemare, come solito in casa partenopea, ci sono le questioni riguardanti i diritti di immagine, ma sembrerebbe veramente una questione al momento secondaria. Ancora ignote invece le cifre precise dell’affare, che verranno rese note dalle due società soltanto alla comunicazione ufficiale di Kouamé in azzurro: si parla comunque di circa 25 milioni di euro in totale. Da capire quale sarà la parte fissa e quali i bonus.