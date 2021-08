Kouame Cagliari, quanta concorrenza! Spunta anche l’Empoli

Al Cagliari piace sempre il giocatore della Fiorentina Christian Kouame: su di lui ora c’è anche l’Empoli. Le ultime

Christian Kouame, giocatore della Fiorentina, ha destato l’interesse del Cagliari, che lo monitora già da svariate settimane.

L’attaccante però – secondo quanto rivelato da Radio Bruno – piace non solo all’Udinese, al Friburgo e l’Anderlecht, ma anche all’Empoli: la squadra toscana, infatti, starebbe studiando il colpo e vorrebbe averlo in prestito durante durante la prossima stagione. Concorrenza folta per il Cagliari.

