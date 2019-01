Il Barcellona è sulle tracce di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli può partire per una maxi-offerta

Kalidou Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo ed è appetito dai migliori club del mondo. Carlo Ancelotti, al momento del suo approdo in azzurro, ha chiesto al presidente De Laurentiis di confermare il gruppo storico e di trattenere il difensore centrale. Il numero uno azzurro ha assecondato le richieste del tecnico ma la resistenza azzurra potrebbe non durare a lungo. Il centrale è seguito da numerosi club e le offerte si fanno sempre più indecenti. Secondo Sport Mediaset, il Napoli potrebbe cedere KK per un’offerta indecente, in arrivo dalla Catalogna.

Il Barcellona, che ha da poco ingaggiato Murillo, vuole rinnovare la difesa e punta Kalidou Koulibaly. Il Napoli ha già rifiutato offerte da 100 milioni di euro provenienti dalla Premier League ma il Barça sarebbe pronto a rilanciare, mettendo sul piatto 120 milioni di euro. Un’offerta veramente irrinunciabile che permetterebbe al Napoli di rifare mezza squadra, chiudendo per colpi come Barella, Kouamé e Almendra. La cessione di Koulibaly a queste condizioni aprirebbe orizzonti inesplorati. Il Barcellona è pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro per KK. Sul difensore centrale anche il Real Madrid. Si preannuncia mesi caldi per il Napoli.