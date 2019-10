Koulibaly, l’ex dg del Genk: «Ora è uno dei migliori al mondo»

Koulibaly, l’ex direttore generale del Genk parla del difensore da lui venduto al Napoli: «Adesso è uno dei migliori al mondo»

Dirk Degraen, ex direttore generale del Genk, fu il dirigente capace di vendere Kalidou Koulibaly al Napoli. Ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato delle dichiarazioni sul difensore:

«Lo pagammo 1,3 milioni per noi erano tanti soldi. Mi dissero che era molto forte, ma stava retrocedendo con il Metz e non capivo perché nessuno lo volesse in Francia. Lo vendemmo per dieci milioni, un ottimo affare. Ricordo che la trattativa con De Laurentiis non fu per niente semplice. Al momento è uno dei migliori difensori al mondo».