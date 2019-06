Koulibaly sibillino: «Penso di rimanere a Napoli»

Koulibaly ha parlato a Goal dopo la partita contro la Tanzania: «Penso resterò a Napoli, ora ho la testa solo per il Senegal»

Il Senegal ha iniziato nel migliore dei modi la Coppa D’Africa battendo la Tanzania 2-0 grazie ai gol di Keita Balde e Diatta. Al termine della partita, Kalidou Koulibaly ha parlato a Goal.com rassicurando non troppo i tifosi partenopei circa una sua permanenza a Napoli.

FUTURO – «Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì»

SENEGAL – «Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal. Già oggi abbiamo raggiunto qualcosa d’importante. Sono al 200% con la testa rivolta al Senegal e insieme ai 15milioni di senegalesi. Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d’Africa e poi tornare a Napoli e vedere cosa succede».