Koulibaly torna a San Siro: il Milan schiera Romagnoli contro il razzismo – VIDEO

Koulibaly di nuovo a San Siro un mese dopo i cori razzisti ricevuti contro l’Inter: per l’occasione il Milan lancia un video-appello con Romagnoli. Allo stadio ci sarà anche Shevchenko

No al razzismo: il Milan, come annunciato, si schiera di fianco all’Inter nella battaglia ad ogni tipo di discriminazione e lo fa proprio alla vigilia della sfida contro il Napoli, che segna il ritorno a San Siro di Kalidou Koulibaly dopo gli ormai ben noti fatti di un mese fa esatto. Prima dell’inizio del match di stasera, nel corso del riscaldamento delle due squadre, la società rossonera proietterà un video con protagonista il capitano Alessio Romagnoli, che lancerà un messaggio ai tifosi di tutte le squadre: «I colori del Milan esprimono passione, agonismo e rispetto degli avversari. I nostri colori devono unire, non dividere – le parole del difensore milanista – . E allora, sabato sera a San Siro tutti uniti per il Milan. Ma, ogni giorno la partita da vincere, tutti insieme, è contro il razzismo. Rispetto. Per tutti. Sempre».

Non è tutto però, perché il club rossonero ha annunciato anche il ritorno allo stadio per l’occasione di un grande ex: Andriy Shevchenko. L’ex Pallone d’Oro ucraino, con ogni probabilità, riceverà un riconoscimento da parte della società e sarà presente in campo a pochi minuti dall’inizio della partita per ricevere gli applausi del pubblico di casa.

"Our colours must unite people, not divide them"#ACMilan stands up to racism.

Respect. For all. Always.

"I nostri colori devono unire, non dividere"

Il Milan scende in campo per dire no a ogni forma di razzismo

Rispetto. Per tutti. Sempre. pic.twitter.com/NZmcNMY4vZ — AC Milan (@acmilan) January 26, 2019