Real Madrid, Kroos non ci sta: «Zidane via? Me lo avrebbe già detto»

Toni Kroos ha parlato di Zinedine Zidane e del futuro del tecnico del Real Madrid. Ecco le dichiarazioni del centrocampista

Toni Kroos ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zidane nel corso del podcast Einfach mal Luppen.

«Si diceva, anche in Germania, che avesse già annunciato la sua partenza dalla squadra. Questa è una bugia. Zizou e io abbiamo un rapporto tale che me lo avrebbe sicuramente detto. Non so cosa succederà, ma posso solo dire che con Zizou è sempre molto divertente lavorare».