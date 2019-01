Kroos più di Modric: l’Inter a caccia del suo top player

L’Inter vuole un rinforzo di spessore a centrocampo e punta Madrid. Nel mirino Modric e Kroos. Ecco come stanno le cose

Caccia al top player! L’Inter vuole rinforzare la rosa con elementi importanti e l’acquisto di Godin, a parametro zero, va in questa direzione. I nerazzurri cercano grandi colpi, anche a costo zero, per poter poi puntare tutto su un top player a centrocampo e potrebbero centrale l’accoppiata Herrera–Kroos. Toni è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter. Secondo Il Corriere dello Sport, il tedesco è in lizza con il compagno di squadra Luka Modric ma naturalmente il compito di Marotta e Ausilio non è semplice. Ha un contratto fino al 2022, ha 29 anni ed è il prototipo del centrocampista che l’Inter vorrebbe. Anzi, il numero uno nella lista perché è un leader, un vincente, ha fisico, tecnica e abitudine a giocare in Champions.

L’Inter è sulle tracce di Kroos e se si dovesse aprire uno spiraglio, che fino a questo momento non si è ancora aperto, farebbe di tutto per acquistarlo. L’Inter segue con grande attenzione l’evoluzione della situazione in casa Madrid. I grandi campioni sono in fuga. Kroos non ha ancora dato il segnale ma l’Inter è pronta a scatenare l’inferno. Sempre nel mirino Luka Modric. Il croato ha detto di no al rinnovo con il Madrid e immaginare che possa restare a Madrid senza un prolungamento è complicato. I nerazzurri aspettano e sperano.