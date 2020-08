Kumbulla ai saluti? Il difensore sui social: «Non dimenticherò questa stagione»

Marash Kumbulla è di certo un prospetto intrigante per tutte le big della Serie A: il messaggio del difensore del Verona

Marash Kumbulla, difensore del Verona, ha lanciato un messaggio via social che sa di addio agli scaligeri. Il difensore è accostato a Inter, Juventus e Lazio.

«Se mi fermo un attimo a pensare alla stagione che è appena conclusa mi sembra un sogno. A cominciare da quel 25 agosto, data dell’esordio in A, che non dimenticherò. Così come non potrò certo dimenticare il 5 ottobre e la gioia del primo gol. Le sfide alle big del nostro campionato, la vittoria sulla squadra campione d’Italia».