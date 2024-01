Kyle Walker è stato mascherato per la sua doppia vita: due compagne, due famiglie, cinque figli (quasi sei). L’amante ha parlato con la moglie, scandalo in Premier

Kyle Walker ha portato avanti due vite in parallelo ma è stato smascherato perché l’amante Lauryn ha detto tutto alla moglie Annie. Il terzino del City aveva due compagne, due famiglie, cinque figli più uno in arrivo. Il Sun ha intervistato proprio l’amante del calciatore che ha spiegato la situazione. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Continuavo a dire a Kyle ‘Devi dirglielo’. Se tutti sapessero in che situazione si trovano potrebbero fare le proprie scelte da adulti nella vita. C’erano udienze in arrivo riguardo a nostra figlia, c’erano documenti che volavano in giro e si erano svolti incontri legali e Annie aveva bisogno di sapere la verità prima che qualcosa diventasse pubblico. Continuava a chiedere prove, quindi le ho mostrato il test del DNA. Non ero un segreto per i suoi compagni di squadra dell’Inghilterra: venivano al telefono quando mi chiamava su FaceTime».