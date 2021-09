La confessione di Flachi: «Ho sbagliato e ho pagato. Fiorentina e Sampdoria nel cuore»

Francesco Flachi torna a giocare a calcio e ha raccontato le sue emozioni in una intervista a Il Tirreno

L’ex attaccante della Sampdoria, Francesco Flachi, ha rilasciato una lunga intervista in vista del suo ritorno in campo, nel Signa. Le sue dichiarazioni a Il Tirreno tra passato e presente.

RITORNO – «Mi sto allenando, lo faccio da molto, non ho mai smesso. Vedrò di riuscire a giocare almeno mezz’ora nella mia zona di sempre, fra le mezze punte e le punte. Mi guardo allo specchio, sono il Flachi con 46 anni di età, non più un giovanissimo».

ERRORI E RINASCITA – «Ho sbagliato io e ho pagato. Per cinque anni ho rigettato il calcio. Non volevo sentire o parlare di calcio in nessun modo e stavo male a vedere amici e colleghi che andavano a giocare. Certo ho 46 anni ma almeno 20-30 minuti a pieni giri penso di sostenerli. Ma il calcio è vita. Non sarei mai riuscito a rimanere lontano dallo spogliatoio e dal campo. Ora è questione di mesi e non posso rimanere fuori da questo mondo, è il mio mondo, quello in cui sono nato».

SAMPDORIA E FIORENTINA – «Cosa ho nel cuore? La Fiorentina prima di tutto e poi sì professionalmente la Sampdoria dove sono cresciuto di qualità come calciatore e dove ho un rapporto bellissimo ancora oggi con la tifoseria. Il resto è storia nota, ho sbagliato».