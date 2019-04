Prosegue la dinastia italiana dell’Albania: la Federcalcio locale definirà mercoledì gli ultimi dettagli con Edy Reja

Proseguirà la dinastia dei Commissari tecnici italiani alla guida dell’Albania. Dopo Gianni De Biasi e Christian Panucci, infatti, la Federazione locale ha raggiunto un’intesa di massima con Edy Reja, che guiderà la Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2020. Lo riferisce “Sky Sport”, secondo cui la giornata di mercoledì sarà quella decisiva per definire gli ultimi dettagli.

Fra questi c’è la durata del contratto: il tecnico goriziano preferirebbe un accordo annuale, mentre la Federcalcio albanese vorrebbe un biennale. Da stabilire anche lo staff che lavorerà con Reja: fra i collaboratori non potrà esserci come vice Alessandro Calori, in quanto l’ex difensore nonostante l’esonero è ancora a libro paga della Ternana. Per Reja sarà la prima esperienza da Commissario tecnico all’età di 73 anni, con l’obiettivo di portare la Nazionale albanese, inserita nel Gruppo H di qualificazione, alla fase finale degli Europei 2020.