La Federcalcio svedese annuncia: «Ibrahimovic non sarà convocato in Russia»

I vertici della nazionale scandinava ci tengono a far chiarezza: «Ibrahimovic non sarà convocato per la Coppa del Mondo in Russia»

Il Mondiale in Russia perde una delle sue stelle. Ancora prima di cominciare. «Zlatan non giocherà la Coppa del Mondo». A dirlo non è uno qualsiasi ma la Federcalcio svedese che mette fine a questo tormentone annunciando che Ibrahimovic non sarà ai Mondiali di Russia. «Ho parlato con Zlatan, mi ha detto che non aveva cambiato idea: non vuole tornare» ha detto in un comunicato Lars Richt, ds della Nazionale che poi aggiunge: «Non farà dunque parte del gruppo per la Coppa del Mondo che sarà annunciato il 15 maggio». Chissà come prenderà Ibrahimovic la notizia, lui che a più riprese aveva manifestato tutta la sua voglia ed entusiasmo ad accompagnare i suoi compagni ad un’incredibile e insperato Mondiale. I canarini dovranno farcela senza di lui.