La Juve interrompe il filotto: in campionato non vinceva da cinque gare

La Juve supera il Parma all’esordio ed interrompe un filotto insolito: in campionato non vinceva da cinque gare

La Juve torna al successo. Non capita di sentirlo spesso, perché negli ultimi otto anni non sono stati molti i passaggi a vuoto dei bianconeri in campionato. Ma il successo di ieri al Tardini di Parma ha interrotto un insolito filotto.

I campioni d’Italia, infatti, non raccoglievano bottino pieno addirittura da cinque turni. Complice anche un blando finale di stagione lo scorso anno, con lo scudetto cucito sul petto con largo anticipo. Nelle ultime uscite con Allegri erano arrivati tre pareggi e due sconfitte.