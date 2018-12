La Juve è… “salva”! 40 punti nelle prime 14 giornate: nessuno come i bianconeri

Numeri da record per la Juventus di Massimiliano Allegri: 40 punti nelle prime 14 giornate di campionato, nessuno come lei

Una vera macchina da guerra. Si può riassumere così la Juventus di Massimiliano Allegri. Con Cristiano Ronaldo, i bianconeri non si fermano più. E la vittoria al Franchi contro la Fiorentina è lì a dimostrarlo: perché si tratta del tredicesimo successo in 14 partite di campionato, il quinto consecutivo, ma soprattutto perché i numeri dei bianconeri cominciano ad essere spaventosi. Per gli avversari, of course.

Innanzitutto la Juventus è l’unica squadra in grado di espugnare in stagione il Franchi. Confermando un dato niente male: nessuna sconfitta fuori casa in tutto il 2018. I bianconeri sono gli unici ad esserci riusciti prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati europei che fa della squadra di Allegri la formazione con la più alta media punti esterni nell’anno solare in corso (2.7 ). Una squadra cannibale che ha sempre segnato almeno 2 gol in ognuna delle 7 trasferte stagionali in campionato che gli hanno altresì permesso di battere il record nella storia della Serie A: infatti, 40 punti nelle prime 14 giornate, non li aveva mai fatti nessuno. Chi fermerà questa Juve?