Allegri è preoccupato delle condizioni di un giocatore in vista del big match contro l’Atletico Madrid: ecco chi

La sfida più attesa per gli uomini di Massimiliano Allegri si avvicina: a febbraio si disputerà Atletico Madrid-Juventus, match valido per gli ottavi di Champions League. Il tecnico bianconero è preoccupato per le condizioni di un giocatore: si tratta di Diego Costa. L’attaccante dei colchoneros al momento è ai box per un infortunio al piede sinistro, ma sta recuperando velocemente. Il bomber spagnolo ha messo nel mirino proprio la sfida contro la prima della classe del campionato italiano. L’allenatore italiano farebbe volentieri a meno di affrontarlo, ma, salvo colpi di scena, dovrebbe riuscire a recuperare.