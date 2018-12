Leonardo Bonucci, ha consegnato la maglia delle 300 presenze in bianconero allo Juventus Museum – FOTO

Dopo i fischi arrivano gli applausi. Leonardo Bonucci si è ripreso la Juventus dopo un anno in rossonero ancora poco digerito dai tifosi bianconeri. Il difensore della Juve è diventato nuovamente un uomo-cardine della squadra di Allegri che quest’anno sta macinando record su record. Per il numero 19, è arrivato però oggi un altro importante riconoscimento. Bonucci ha infatti consegnato la sua maglia allo Juventus Museum. Ma non si tratta di una maglia come tante altre, si tratta della maglia n°300 in bianconero. Nel corso dell’omaggio, Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Juventus TV: «Ci tenevo a mettere la maglia che per diversi mesi ho custodito all’interno dell’armadietto. Entrare qua dentro è speciale. Ora sono arrivato a 340 presenze, l’obiettivo è vincere tante altre battaglie con questa maglia. Entrare nel Museum? E’ emozionante, mi rende orgoglioso di me stesso. Ma è un punto di partenza, ci saranno tante altre partite da vincere. Spero di mettere tante altre maglie in questa grande casa che è il museo della Juve. Ricordi? Ci sono tanti momenti belli. Credo che il primo scudetto vinto a Trieste sia l’inizio di tutti questi momenti, lo ricordo con grandissima gioia. E’ stato il punto di partenza di una Juve formidabile. La vittoria contro la Roma? Un altro segnale dato al campionato, le avversarie aspettano il nostro passo falso ma noi dobbiamo credere sempre più in noi stessi, affrontare ogni partita come se fosse una finale».