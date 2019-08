La Reggina pensa a Bendtner! La clamorosa idea dei calabresi

La Reggina pensa a un clamoroso colpo di mercato: idea Nicklas Bendtner! L’attaccante può liberarsi a dicembre dal Rosenborg

La Reggina è ormai lontana dai fasti raggiunti durante gli anni in Serie A, in cui era una minaccia per tutti i grossi club che cercavano di espugnare il Granillo. Adesso i calabresi militano in Serie C, ma il presidente Luca Gallo ha voglia di tornare in alto.

Il sito locale citynow.it lancia una clamorosa bomba di mercato, secondo la quale i granata starebbero pensando a ingaggiare Nicklas Bendtner, ex calciatore della Juve. L’attaccante è attualmente sotto contratto col Rosenborg e potrà liberarsi dal dicembre di quest’anno.