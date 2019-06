La Juve insiste per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese classe ’95 potrebbe firmare a breve per i bianconeri

Adrien Rabiot nei piani della Juventus. Il centrocampista del Psg lascerà il club francese a costo zero. La Juve in questo momento è in pole per il suo acquisto e secondo Tuttosport l’affare può chiudersi a breve.

Il giocatore aveva chiesto 10 milioni a stagione ma si sarebbe ‘accontentato’ di 7 milioni di euro netti a stagione più una importante commissione alla madre-agente.