La Roma in apprensione: «Preghiamo per Sean Cox, il suo recupero è l’unica cosa che conta»

Attraverso un tweet la Roma esprime la più totale solidarietà al tifoso del Liverpool in coma a seguito degli scontri

La pesante sconfitta di Anfield per 5-2 passa in secondo piano. Liverpool, Roma e tutto il mondo del calcio prega per la salute di Sean Cox. Il 53enne irlandese che si trova in coma farmacologico indotto a seguito dei violenti scontri avvenuti all’esterno dello stadio dei Reds, prima della semifinale di Champions.

E anche la Roma ha mostrato la sua vicinanza all’irlandese e alla sua famiglia tramite un tweet apparso sull’account ufficiale giallorosso: «Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia. Il suo recupero e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio sono le uniche cose che contano adesso».