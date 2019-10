La Roma si scusa con Vieira: «Supporto alle autorità per individuare i colpevoli» – FOTO

La Roma ha twettato chiedendo scusa a Ronaldo Vieira per i cori razzisti durante il match contro la Sampdoria

Durante Roma-Sampdoria si sono avvertiti cori e ululati razzisti all’indirizzo di Ronaldo Vieira. Lo stesso giocatore blucerchiato si è lamentato con il direttore di gara e in zona mista a fine match.

Per questo motivo la Roma si è prontamente scusata con un tweet ufficiale dichiarandosi pronta a collaborare con le autorità per individuare e bandire per sempre dallo stadio i colpevoli.