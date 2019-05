La Roma va in Champions se… Dipende tutto dall’Atalanta

La Roma non va oltre lo 0-0 col Sassuolo. Ora ai giallorossi serve un miracolo per qualificarsi in Champions League

Il pareggio al Mapei Stadium condanna virtualmente la Roma per la corsa alla Champions League.

La qualificazione per la massima competizione europea ora è quasi utopica. I giallorossi ora sono al 5° posto con 63 punti, con il 4° occupato dall’Atalanta, a quota 65. I giallorossi devono sperare in uno scivolone da parte delle nerazzurre: in caso di pari punti con l’Inter, bisognerebbe guardare la differenza reti.

Tralasciando l’Inter, momentaneamente terza, i capitolini con una vittoria contro il Parma potrebbero anche chiudere sopra l’Atalanta al 4° posto, a patto che i bergamaschi perdano contro Juventus e Sassuolo, e che il Milan perda col Frosinone o con la Spal. In caso di parità punti con i rossoneri, passerebbero quest’ultimi, avendo gli scontri diretti a favore.