«La Sampdoria è il bancomat di Ferrero». L’inchiesta sull’ex presidente

L’inchiesta de La Gazzetta dello Sport su quanto Massimo Ferrero ha incassato dalla Sampdoria: si sfondano i 9 milioni di euro

Massimo Ferrero ha attinto a più riprese dalla Sampdoria. Il conto finale, come riporta La Gazzetta dello Sport, sfonda i 9 milioni di euro. Come è stato possibile? I passaggi secondo la Rosea sono più che chiari. Nel 2015 Eleven Finance ha assunto l’incarico di General Contractor per i lavori a Bogliasco.

La Sampdoria quindi attraverso la Sport Spettacolo ha girato a Eleven Finance 1.1 milioni di euro (cifra già contestata nel caso Obiang, Ferrero prosciolto per difetto di querela). Nello stesso anno risultano poi 158mila euro di compensi agli amministratori della Sport Spettacolo (Ferrero amministratore unico).

