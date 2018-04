La sicurezza di Balotelli: «Da bianco avrei avuto meno problemi»

Ma poi Balotelli rettifica: «Fossi stato bianco avrei avuto sicuramente meno problemi, ma forse avrei combinato gli stessi casini»

Supermario Balotelli non perde occasione di denunciare e combattere il razzismo. Lui come tanti altri suoi colleghi di colore che negli stadi hanno dovuto sentirsi urlare di tutto. Ai microfoni di So Foot l’attaccante del Nizza si è così espresso sull’argomento. «In alcuni stadi mi è stato urlato che non esistono neri italiani, io sono la conferma del contrario. Anche se c’è da dire che a causa di una legge sbagliata lo sono diventato effettivamente solamente a 18 anni. Qualcuno ancora oggi vede il nero come il colore del diverso. Se fossi stato bianco di sicuro avrei avuto meno problemi».

Ma nonostante il colore della pelle, Balotelli qualche balotellata l’avrebbe fatta comunque, come lui stesso ammette: «Avrei comunque forse combinato qualche casino, sbagliato qualche atteggiamento. Ma mi avrebbero perdonato più in fretta. I razzisti ci sono, ma l’Italia in genere non è un paese razzista». L’ex attaccante di Inter e Milan spera comunque che in futuro le cose possano cambiare in meglio: «Il cambiamento è nelle nostre mani, bisogna insegnare alle prossime generazioni che siamo tutti uguali nonostante qualche apparente diversità. Senatore della Lega? Quel signore è stato strumentalizzato senza rendersene conto. Il pensiero giusto è che esistono neri italiani o meglio italiani e stop»