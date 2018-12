Continuano gli scontri in casa Icardi: dopo la difficile situazione con Maxi, anche la sorella dell’argentino attacca Wanda – FOTO

La sorella di Icardi, Ivana, continua a far parlare di sé per i suoi attacchi nei confronti di Wanda Nara. Dopo le dure parole pronunciate a Domenica Live qualche mese fa, la sorella dell’attaccante dell’Inter è tornata a sfogarsi sui social e precisamente si Twitter dopo ha mostrato il suo malumore e rancore nei confronti della moglie di Icardi. E ieri l’argentina ha accusato pesantemente ls showgirl con un post dai toni molto accesi: «Di tutto quello che hanno detto quello che mi ha fatto ridere di più è stato che Mauro ottiene i contratti grazie a una persona che non ha fatto altro che rovinargli la carriera! Senza di lei, sarebbe diventato molto di più, non facciamo gli ingenui. E soprattutto. Non gli avrebbe rovinato l’immagine come ha fatto per tanti anni … sai cosa significa vedere insultare tuo fratello? No, voleva continuare a fatturare a spese dell’ex».

«Povero mio fratello e le mie bellissime nipotine se ad un certo punto si separeranno … perché ovvio, sta per fare la stessa cosa che ha fatto con il primo e cioè nascondere le figlie, provocare, insultare… CHE BRAVA MADRE. E per favore, non dipingetemi come una sorellina gelosa. Non abbiamo mai avuto quel tipo di relazione con mio fratello, le sue amiche erano sempre mie amiche e sono diventata anche una confidente quando qualcosa andava storto .. SE PARLO È PERCHE’ IO SO, non per prendermi 5 minuti in un programma».

Ay pobre mi hermano y mis hermosas sobrinitas si en algún momento se separan… por que OBVIO le va a hacer lo mismo que al ex.. esconder a las nenas, provocar, insultar,sacarle todo el jugo.. QUE BUENA MADRE CHE — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) December 29, 2018