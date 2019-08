La terza maglia del Genoa la presenta la Primavera! – FOTO

Il Genoa ha scelto che la terza maglia che il Grifone utilizzerà durante la stagione venisse presentata dalla Primavera

Scelta inusuale per il Genoa che decide che la terza maglia del Grifone per la stagione 2019/2020, venisse presentata dalla formazione Primavera. La società ligure ha motivato su Twitter la scelta.

«Dalle nostre radici. Per il nostro territorio. La nuova terza maglia stagione 2019/20 la svela la formazione Primavera. In amichevole e senza clamori. Celebriamo così senso di appartenenza e amore per la nostra città»