L’agente di Veretout promette: «Farò di tutto per portarlo al Napoli»

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha promesso al Napoli di portare il suo gioiellino in azzurro

Dopo Di Lorenzo presto anche Jordan Veretout potrebbe approdare al Napoli. Il centrocampista viola è uno dei grandi obiettivi di mercato della società partenopea decisa a rinforzarsi pesantemente in estate. Un assist importante in questa direzione l’ha offerto l’agente del calciatore, Mario Giuffredi.

«Dopo questa annata, per tanti della Fiorentina, è normale cambiare, per il bene di tutti. Lui farà nuove esperienze. Ho un ottimo rapporto con il Napoli, ma io faccio gli interessi del mio giocatore. Lui ha detto che è molto affascinato dal capoluogo campano, quindi se vuole questo farò di tutto per portarlo qui, se vuole andare altrove mi comporterò diversamente».