Frank Lampard ha parlato di Thiago Silva, uno degli ultimi arrivati in casa Chelsea, che non sarà pronto per la sfida al Liverpool.

«Thiago Silva si è allenato con noi negli ultimi giorni e abbiamo lavorato sulla forma fisica. Per il Liverpool è troppo presto. Di certo è un leader e lo è di natura».