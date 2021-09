Laporta: «Messi? Da quando è andato al PSG non ho parlato con lui»

Joan Laporta torna a parlare del mancato rinnovo di Messi con il Barcellona: ecco le dichiarazioni del presidente blaugrana

Joan Laporta, ai microfoni di Onze TV3, torna a parlare del mancato rinnovo di Messi con il Barcellona. Le sue parole anche sul rapporto con il campione argentino.

«Avevamo da tempo un pre-accordo con il contratto di Leo ma alla fine la Liga non l’ha accettato. Non parlo con Messi da quando è andato via. Avremo un’eterna gratitudine. Messi sarà sempre del Barça».