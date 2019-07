L’Atalanta ringrazia Berisha: «Quanti traguardi insieme: grazie!» – FOTO

Berisha, l’Atalanta ringrazia Etrit Berisha sui social per le tre stagioni insieme e fa il resoconto dei traguardi – FOTO

Etrit Berisha sarà il nuovo portiere della Spal. Ma l’Atalanta non dimentica le tre stagioni in nerazzurro e attraverso il proprio profilo Twitter, ringrazia l’estremo difensore albanese.

Ecco il post: «3 stagioni in nerazzurro, 4º, 7º e 3º posto SerieATIM, sedicesimi UEL, finale CoppaItalia, qualificazione in UCL… Grazie Etrit Berisha e buona fortuna per la tua prossima avventura!»