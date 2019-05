L’Atalanta vince lo scontro diretto contro la Lazio e vede la Champions più vicina: con questa vittoria i bergamaschi si portano a -1 dall’Inter

Era la gara della verità per l’Atalanta e non l’ha sbagliata. Lazio–Atalanta era il penultimo scontro diretto tra le squadre in lotta per la Champions prima della conclusione del campionato. All’Olimpico si giocava la sfida che si disputerà nuovamente per la finale di Coppa Italia il prossimo 15 maggio.

L’Atalanta si è fatta trovare pronta e ha abissato la Lazio con 3 gol dopo l’iniziale svantaggio per opera di Parolo. Con questi 3 punti, i bergamaschi confermano il quarto posto in classifica e si portano a -1 dal terzo posto occupato attualmente dall’Inter. In attesa della Roma e del Milan, i nerazzurri sono a +4 sui giallorossi, a +5 sul Torino e a +6 sul Milan.