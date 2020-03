Lautaro Barcellona, i blaugrana ci provarono nel 2019 ma Icardi bloccò tutto

Come riporta il Mundo Deportivo il Barcellona provò a comprare Lautaro Martinez già nel 2019 ma Icardi bloccò tutto

Il corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez ha radici profonde. Come riporta il Mundo Deportivo il Barcellona notò per la prima volta l’argentino al torneo COTIF tenutosi a Alcudia nel 2016, dove vestì la maglia dell’ U20 dell’Argentina. Gli osservatori blaugrana ne rimasero subito colpiti.

Il Barça offrì quindi 10 milioni al Racing Avellaneda ma l’Inter bruciò tutti, portandosi a casa il giocatore. Un altro timido tentativo ci fu nella passata stagione quando, all’ombra di Icardi, Lautaro non giocava con continuità. Il Barcellona sondò il terreno, per capire i contorni economici dell’operazione ma il caso scoppiato a febbraio con la fascia da capitano tolta cambiò gli scenari.