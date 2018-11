La prigione di Lautaro: sacrificato da vice-Icardi, vuole spazio ma l’Inter non lo molla

Caso Lautaro Martinez all’Inter? Il padre ha cancellato il tweet contro Spalletti ma l’argentino si sente sacrificato

«Por cagon te pasa segui asi que se te va acabando la suerte». Ovvero: «Cagasotto, continua di questo passo e prima o poi la tua fortuna finirà». Con questo tweet il padre di Lautaro Martinez ha rischiato di scatenare l’inferno in casa Inter. Martinez Sr ha cancellato, dopo le polemiche, il tweet e il caso sembra rientrato ma l’attaccante argentino si sente sacrificato nel ruolo di vice–Icardi. Maurito gioca sempre, a Lautaro restano le briciole. Lui però non si è mai lamentato ufficialmente, mai un comportamento fuori posto: puntuale, voglioso, a disposizione in ogni seduta di allenamento, diplomatico nelle sue esternazioni.

Ovviamente Lautaro si attendeva un maggiore utilizzo e non sta vivendo un momento sereno. L’argentino classe ’97 vorrebbe giocare di più: l’esultanza rabbiosa dopo il gol col Frosinone, il poco entusiasmo con cui ha accolto la sostituzione, sono segni di una certa voglia repressa. Lautaro ha rifiutato Borussia e Atletico e ha accettato l’Inter, dicendo di no a molti soldi in cambio dello spazio che contava di avere. Tutto bene fino all’estate, poi quel ruolo di vice-Icardi che vive come una specie di prigione. Lui reclama spazio ma l’Inter non lo lascerà andare: si è parlato di un prestito alla Sampdoria ma non arriverà la cessione. Ora Lautaro vuole prendersi l’Inter.