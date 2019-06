Lautaro Martinez: «Vivo per segnare, ma all’Inter non ci riesco…»

Doppietta agrodolce per Lautaro Martinez con la maglia dell’Argentina: il giocatore lamenta lo scarso numero di gol segnati con l’Inter

Lautaro Martinez può sorridere dopo la doppietta siglata in Argentina-Nicaragua (5-1). Le gioie con la Seleccion, tuttavia, gli fanno ricordare lo scarso numero di gol segnati con la maglia dell’Inter.

Lo ammette lo stesso Lautaro, come riportato da Calciomercato.com:«I gol per me sono importanti, perché un attaccante vive per segnare, e purtroppo all’Inter non ci sto riuscendo come vorrei».