Lautaro non vede l’ora: «Ho parlato con Conte, sono pronto per iniziare»

Dall’Argentina, dove si trova in vacanza, Lautaro Martinez ha parlato delle sensazioni e degli obiettivi per la prossima stagione

Direttamente dall’Argentina, dove si trova in vacanza, Lautaro Martinez si carica per l’inizio di stagione con l’Inter. Il Toro non sarà a disposizione di Conte prima di agosto ma, come sottolinea lui stesso, è già pronto per iniziare. Le parole di Lautaro a Fox Sport Radio.

BARCELLONA – «Non ho parlato con il mio agente dell’interesse del Barcellona, sto molto bene all’Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione»

COPA AMERICA – «Una Coppa America molto positiva per molti ragazzi che vestivano la maglia della Nazionale per la prima volta, ora bisogna lavorare per tornare al livello più alto. Ho dato il meglio di me e ho sommato minuti e possibilità di segnare»