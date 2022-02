Lautaro Theo Hernandez, giallo sullo sputo: l’Inter smentisce, ma c’è il rischio squalifica

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il video di Lautaro che avrebbe sputato contro Theo Hernandez ha fatto il giro del web. Ma tutto dipenderà dal referto dell’arbitro Guida

La Gazzetta dello Sport stamane approfondisce l’episodio del presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez sul finale del derby. Il video, rimbalzato sui social, non chiarisce né in un senso né nell’altro se di sputo effettivamente si è trattato. Di sicuro, a ieri sera non c’erano segnali di un’acquisizione delle immagini da parte della procura federale. Questo non esclude però che gli ispettori federali abbiano visto e sentito il contenuto dell’episodio e possano averlo segnalato al giudice sportivo e alla procura federale. E il timore dell’Inter riguarda soprattutto gli insulti che l’argentino avrebbe pronunciato contro il francese.

In casa Inter la questione del presunto sputo viene ridimensionata. Il calciatore, interrogato sulla questione, ha assicurato di non aver fatto nulla. Da Appiano sottolineano con forza come il giocatore stesse parlando in maniera concitata, nel momento (per alcuni) incriminato: difficile, pur volendo, combinare in maniera così rapida parole e sputo. Se gli ispettori federali hanno sentito qualcosa l’avranno segnalato all’arbitro Guida che probabilmente lo ha scritto nel referto, cosa che potrebbe portare Lautaro verso una squalifica.

