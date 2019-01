Lazio, Acerbi sembra “Highlander”. Nel mirino c’è il record di Zanetti

Francesco Acerbi non salta una partita da più di tre anni: ecco quanto è lontano il record di presenze di Zanetti per il laziale

Francesco Acerbi ricorda l’immortale Highlander. Il difensore della Lazio giocherà dal 1′ contro il Napoli di Carlo Ancelotti. La titolarità del centrale, però, non è certo una novità. Il numero 33 dei biancocelesti, infatti, non salta una partita dal lontanissimo 18 ottobre 2015, per un totale di 148 apparizioni tra Lazio e Sassuolo. Il record di presenze consecutive attualmente dista poche lunghezze. Lo detiene l’ex bandiera dell’Inter Javier Zanetti con ben 162 partite di fila disputate con i nerazzurri. Il difensore di Simone Inzaghi potrebbe superare l’argentino verosimilmente nel corso della prossima stagione, salvo infortuni o colpi di scena particolari.